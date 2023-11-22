التربية توجه بإنشاء صفوف خاصة لتعليم هذه الفئة

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، حصلت عليها السومرية نيوز، تضمنت "توجيه التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي المديريات العامة للتربية كافة بإنشاء صفوف خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي لمصابي متلازمة التوحد (من القابلين للتعلم) في المدارس الابتدائية".واكدت الوزارة، بحسب الوثيقة على "توفير الملاكات اللازمة لهم مع التركيز على الدمج التربوي".ادناه الوثيقة: