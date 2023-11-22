خلال اسبوع.. ايقاف 37 ابتزازا الكترونيا و 71 حالة تعنيف اسري

اعلنت قيادة الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، عن احصائية بعدد حلات الابتزاز الالكتروني والعنف الاسري في محافظات مختلفة خلال اسبوع.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية خلال اسبوع من ايقاف (37)حالة ابتزاز الكتروني و(71) حالةً تعنيف اسري".



واشارت الى "اعادة 6 فتيات هاربات الى ذويهم في مختلف محافظات البلاد".