ذي قار... اقدام فتاة على الانتحار شنقا داخل منزلها

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باقدام فتاة على الانتحار داخل منزلها في ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز" ان "فتاة عمرها 16 عاما أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال نسائي داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار".



واشار الى انه "لم يتم التعرف على دوافع الانتحار".