خلال شهر.. ولادة 536 طفلاً في إحدى مستشفيات ذي قار

السومرية – محليات



أعلنت مستشفى الشطرة في ذي قار، اليوم الخميس، تسجيل 536 ولادة خلال شهر تشرين الاول الماضي 2023 ، فيما اشارت الى اعداد الذكور والاناث.

وقال مدير المستشفى علي جبار صويح، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الولادات توزعت على عمليات قيصرية وطبيعية موزعة بين 298 للذكور و238 للأناث".



وأضاف، ان "صالات الولادة الطبيعية والعمليات تجري بانسيابية عالية وعلى يد كوادر طبية وتمريضية