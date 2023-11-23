إصابة 3 عمال بإنهيار هيكل بناية "قيد الانشاء" في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



إصيب ثلاثة عمال، صباح اليوم الخميس، بإنهيار هيكل طابق ثاني من مشروع بناية قيد الانشاء، وسط العشار، في محافظة البصرة.



وقال مراسلنا، إن هيكل طابق ثاني بمشروع بناية (مشروع استثماري) قيد الانشاء ستكون بديلة عن سوق الخضارة، وسط منطقة العشار، تعرضت للانهيار.

وأضاف، ان "البناية تضم محلات وكراج للسيارات"، لافتاً الى ان "الحادث تسبب بإصابة ثلاثة عمال".