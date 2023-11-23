اعداد برنامج لترميم جامع الطوسي في النجف.. فما قصته التاريخية؟

وقال عضو مجلس إدارة العتبة عبد الهادي الإبراهيمي، إن الجامع الذي أنشئ قبل 900 عام ويقع شمال المرقد المقدس وضمن الطريق المؤدي إلى مقبرة وادي السلام، كان منزلاً لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وقد أوصى بتحويله إلى مسجد بعد وفاته، لذلك دفن الشيخ في منزله وتحول المنزل إلى مسجد سمي باسمه، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين أن الجامع كان قد أعيد تأهيله مرتين فقط بعدها، الأولى على يد المرجع السيد محمد مهدي بحر العلوم العام 1198 هجرية، ودفن في هذا الجامع أيضاً، والثانية خلال العام 1382 هجرية، عادا الجامع من المعالم التاريخية المهمة للنجف الأشرف، ويأتي ترميم العتبة العلوية المقدسة له، ضمن اهتمامها بالمعالم التاريخية والأثرية والتراثية للمدينة القديمة، التي تمثل هويتها الثقافية.وبشأن تأهيل الجامع، أوضح الإبراهيمي أن أعماله تشمل ترميم قبتي الشيخ الطوسي والسيد بحر العلوم، إضافة إلى الجدران وواجهة الجامع والأبواب الرئيسة للجامع، منوها بأن العتبة وضعت ضمن خطط توسعة الصحن الحيدري الشريف، الحفاظ على المعالم الأثرية والتراثية بإدخالها ضمن التوسعة والصحون الثانية التي تحيط بالصحن الحيدري الشريف.