إعلان نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "النتائج تتضمن القناتين العامة والقبول المباشر قبول (458) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (113) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(10) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(335) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".ووجهت الوزارة، "الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org)".