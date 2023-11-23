وزير العدل يوجه بضرورة التصدي للمعاملات المشبوهة في الدوائر العدلية

وقال إعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أجرى وزير العدل خالد شواني، زيارة ميدانية إلى مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الأولى، للوقوف على سير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والتي هي من ضمن سلسلة الزيارات الميدانية المستمرة للنهوض بواقع عمل الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات".وأضاف: "التقى الوزير خلال الزيارة، عددا من المواطنين المراجعين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه بالإسراع في إنجاز معاملاتهم وفق الضوابط القانونية المتبعة لتبسيط الإجراءات بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وشدد شواني بحسب البيان على "ضرورة الإبلاغ والتصدي إلى المعاملات المشبوهة التي تتضمن شبهات الفساد ومنها (التلاعب والتزوير وغسل الأموال) للحفاظ على الحقوق العقارية العامة والخاصة".وأوعز خلال جولته إلى المديرية "بتأهيل وصيانة مرافقها الخدمية بما يوفر الاجواء المناسبة لعمل الموظفين خدمةً للمواطنين".