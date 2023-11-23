التعليم تقرر زيادة نسبة قبول خريجي المعاهد في الجامعات

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، زيادة نسبة قبول خريجي المعاهد في الجامعات، كما قررت تشكيل لجنة لمراجعة الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع الاعتيادي الحادي عشر لهيأة الرأي للعام 2023 بحضور أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".



وناقش المجتمعون بحسب البيان "المحاور المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا على تشكيل لجنة وزارية لدراسة تأسيس شركة للاستثمارات العلمية في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعفاء الأساتذة والأساتذة المساعدين من خفارات الدفاع المدني".

كما أكد المجتمعون على "اعتماد المحاولات الامتحانية المثبتة في مجال المعادلة لتخصصات المجموعة الطبية"، وقرروا "زيادة نسبة قبول خريجي المعاهد في الجامعات كافة الى 20%".

وقرروا "تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات من الطلبة لغرض القبول في الجامعات، والموافقة على تخصيص جزء من أرض عائدة إلى جامعة بغداد في العامرية لصالح جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".