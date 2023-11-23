اعتقال ثلاثة مسافرين بحوزتهم جوازات مزورة في مطار البصرة الدولي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة المدير العام اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي، القت ملاكات مركز اقامة وجوازات مطار البصرة الدولي القبض على ثلاثة مسافرين يحملون جوازات سفر (مزورة)".وأضافت، ان "المسافرين كانوا يرومون التوجه الى ماليزيا عبر الخطوط الجوية القطرية، وتم التأكد من خلال مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات".وأشارت إلى أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء".