بشأن "استملاك الأراضي".. نائبة: البرلمان ينتظر أجوبة وزير الإسكان

وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية، إنه "لا يمكن لوزير الإعمار تكييف القوانين من أجل مصلحته"، مبينة "هذه حقوق مواطنين ولا يمكن المساس بها".وأضافت الدليمي، أنه "سيكون هناك استضافة للوزير داخل قبة البرلمان للاستيضاح بشأن قرار استملاك الأراضي والمنازل القريبة من طريق الدورة – اليوسفية".وتظاهر العشرات من أهالي مناطق جنوبي بغداد المحاذية للطريق السريع الجديد "الدورة – يوسفية"، اليوم الجمعة، ضد قرار وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني باستملاك الأراضي والدور القريب من الطريق.