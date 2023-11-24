متظاهرو "سريع اليوسفية" يهددون بالتصعيد: وزير الإعمار يلعب بالنار

وقال مراسل السومرية الذي رافق انطلاق التظاهرة، إن المحتجين على قرار الوزير هددوا بالتصعيد وعدم الانسحاب في حال عدم التراجع عن قرار الاستيلاء على أرضهم، بحسب قولهم.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين اعتبروا ان الوزير "يلعب بالنار" وليس من حقه اصدار هكذا قرارات على أراض يملكونها منذ عشرات السنين بسندات أصولية.ودعت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، اليوم الجمعة، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني الى عدم "تكييف" القانون للمصلحة الشخصية، في إشارة منها الى قرار "استملاك" الأراضي والدور القريبة من الطريق السريع "الدورة – اليوسفية".وتظاهر العشرات من أهالي مناطق جنوبي بغداد المحاذية للطريق السريع الجديد "الدورة – يوسفية"، اليوم الجمعة، ضد قرار وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني باستملاك الأراضي والدور القريب من الطريق.