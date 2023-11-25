الحكيم يوجه دعوة تخص المرأة ويؤكد أهمية حمايتها من العنف

وقال الحكيم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "رؤيتنا المنهجية الثابتة لمكانة المرأة تنطلق من منح الشريعة الإسلامية السمحة لها كافة حقوقها المشروعة على أكمل وأحكم وجه".وأضاف: "وقد نصت على ضرورة حمايتها من العنف النفسي والجسدي والأسري والمجتمعي، وأهمية تكريمها، وصون كرامتها، وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة".وجدد الحكيم موقفه، الداعي إلى "تضافر جهود المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية من أجل وضع المرأة في مكانها الحضاري الصحيح والإفادة من طاقاتها في صناعة الإنسان والمجتمع".