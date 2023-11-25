Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف عنيف يستهدف مستشفى في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحكيم يوجه دعوة تخص المرأة ويؤكد أهمية حمايتها من العنف

محليات

2023-11-25 | 01:07
الحكيم يوجه دعوة تخص المرأة ويؤكد أهمية حمايتها من العنف
610 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

وجه رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، دعوة الى المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية تخص المرأة، فيما شدد على ضرورة حمايته من كافة أنواع العنف.

وقال الحكيم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "رؤيتنا المنهجية الثابتة لمكانة المرأة تنطلق من منح الشريعة الإسلامية السمحة لها كافة حقوقها المشروعة على أكمل وأحكم وجه".

وأضاف: "وقد نصت على ضرورة حمايتها من العنف النفسي والجسدي والأسري والمجتمعي، وأهمية تكريمها، وصون كرامتها، وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وجدد الحكيم موقفه، الداعي إلى "تضافر جهود المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية من أجل وضع المرأة في مكانها الحضاري الصحيح والإفادة من طاقاتها في صناعة الإنسان والمجتمع".
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الإبرة الخبط هي الموت المتعمد - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-24
Play
الإبرة الخبط هي الموت المتعمد - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-24
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تفاصيل قصّة مسلسل الخائن - الحلقة ١٢
14:30 | 2023-11-24
Play
تفاصيل قصّة مسلسل الخائن - الحلقة ١٢
14:30 | 2023-11-24
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجمل التصاميم والتطريز الفلسطيني - الحلقة ١٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-24
Play
أجمل التصاميم والتطريز الفلسطيني - الحلقة ١٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2023 | 2023
12:30 | 2023-11-24
Play
العراق في دقيقة 24-11-2023 | 2023
12:30 | 2023-11-24
علناً
Play
علناً
موعد حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-23
Play
موعد حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-23
Morning Live
Play
Morning Live
الاعتماد على النفس... تربية ام واقع حال؟ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-23
Play
الاعتماد على النفس... تربية ام واقع حال؟ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار في البصرة - الحلقة ١٥٢ | الموسم 6
04:05 | 2023-11-23
Play
سوق العشار في البصرة - الحلقة ١٥٢ | الموسم 6
04:05 | 2023-11-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كل امراءه طيبه ورائها رجل خائن - 23-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-23
Play
كل امراءه طيبه ورائها رجل خائن - 23-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
تحديث بايومتري.. الانتخابات المحلية ما بين مقاطعة الصدريين وائتلاف المستقلين - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-22
Play
تحديث بايومتري.. الانتخابات المحلية ما بين مقاطعة الصدريين وائتلاف المستقلين - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-22
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
الإبرة الخبط هي الموت المتعمد - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-24
Play
الإبرة الخبط هي الموت المتعمد - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-24
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
تفاصيل قصّة مسلسل الخائن - الحلقة ١٢
14:30 | 2023-11-24
Play
تفاصيل قصّة مسلسل الخائن - الحلقة ١٢
14:30 | 2023-11-24
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجمل التصاميم والتطريز الفلسطيني - الحلقة ١٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-24
Play
أجمل التصاميم والتطريز الفلسطيني - الحلقة ١٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2023 | 2023
12:30 | 2023-11-24
Play
العراق في دقيقة 24-11-2023 | 2023
12:30 | 2023-11-24
علناً
Play
علناً
موعد حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-23
Play
موعد حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-23
Morning Live
Play
Morning Live
الاعتماد على النفس... تربية ام واقع حال؟ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-23
Play
الاعتماد على النفس... تربية ام واقع حال؟ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار في البصرة - الحلقة ١٥٢ | الموسم 6
04:05 | 2023-11-23
Play
سوق العشار في البصرة - الحلقة ١٥٢ | الموسم 6
04:05 | 2023-11-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كل امراءه طيبه ورائها رجل خائن - 23-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-23
Play
كل امراءه طيبه ورائها رجل خائن - 23-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
تحديث بايومتري.. الانتخابات المحلية ما بين مقاطعة الصدريين وائتلاف المستقلين - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-22
Play
تحديث بايومتري.. الانتخابات المحلية ما بين مقاطعة الصدريين وائتلاف المستقلين - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-22
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.