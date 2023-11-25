الأنواء الجوية: فرص لتساقط أمطار خفيفة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس غداً الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار البيان إلى، أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليومالسابق".ولفت الى، أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".