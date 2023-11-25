تصل لـ50 مليوناً.. الهجرة تعلن فتح باب القروض للنساء العائدات

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت وزيرة الهجرة، حملة لدعم النساء المعيلات لأسرهن ضمن فئات عناية الوزارة بالمشاريع المدرة للدخل تحت عنوان (بعودتك تعود الحياة)".وحثت جابرو، "النساء العائدات إلى مناطقهن الأصلية في (الانبار، الموصل، صلاح الدين، ديالى، كركوك) والراغبات بالتسجيل على قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بواقع ١٠٠ قرض والتي أطلقت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بمبالغ تتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار وبدون فائدة، على التقديم عبر الرابط الالكتروني أدناه ولمدة أسبوع واحد ابتداءً من اليوم".لزيارة الرابط الالكتروني والتقديم على القروض