دعوات لإنشاء فرع لجامعة طهران للعلوم الطبية في سامراء

وفي هذا اللقاء، بحسب وكالة "فارس" رحب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية حسين قناعتي، باعضاء مجلس ادارة مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام)، موضحا ان جامعة طهران للعلوم الطبية تعتبر من أفضل الجامعات في الشرق الأوسط ومنطقة غرب آسيا والتي يعود تاريخها إلى نحو 180 عاماً، وقال: إن القدرات العلمية لهذه الجامعة في وضع متميز، لكنها عانت بسبب اجراءات الحظر على الساحة الدولية.وفي إشارة إلى تصنيع 97% من الأدوية في البلاد، قال قناعتي: ان الدكتور ساركار، يعد أبو تقنية النانو في إيران، وهو رئيس مركز أبحاث التقنيات والمعدات الطبية المتقدمة في جامعة طهران للعلوم الطبية،ومن خلال الجهود المبذولة في هذا المجال، تحتل إيران المرتبة الخامسة في العالم في مجال تقنية النانو.وأكد رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية : نحن مهتمون جدا بالعراق الشقيق بسبب وجود مراقد أهل البيت (ع)، وعلينا أن نساعد الشعبين على تحقيق أعلى الدرجات العلمية في العالم، وبناء على توصية الامام جعفر الصادق (ع) "كونوا لنا زیْنا".واوضح أن "جامعة طهران للعلوم الطبية تقدم تجاربها في التقدم العلمي الى الشعب العراقي".وأشار قناعتي الى الجودة العالية للتعليم الطبي في جامعة السبطين، وقال: في جامعة السبطين، وضعنا الأساس الصحيح في التعليم منذ البداية، هناك المزيد من المنشآت التعليمية وإمكانية مناقشات الطلاب بعد الفصل الدراسي، بالإضافة إلى تواجد الطلاب عمليا لمعاينة المرضى منذ السنة الأولى، حيث يتعلم الطلاب ان يكونوا الطبيب الجوال.