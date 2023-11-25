احتجاجات في الدورة ضد وزارة الإعمار والإسكان: الوزير يلعب بالنار

وزير الإعمار يلعب بالنار ، تصريحات اطلقها اصحاب اراضي سريع اليوسفية ، عقب إنذارهم باخلاء اراضيهم من اجل استثمارها بحجة محرمات الطريق

تكييف القوانين للاستحواذ على الأراضي أمر رفضه برلمانيون، كشفوا عن استضافتهم للوزير خلال الفترة المقبلة للاستفسار عن هذا الامر



اشهر عدة واهالي سريع اليوسفية يعيشون حالة من القلق ، بعد محاولة الوزارة سلب اراضيهم وبالقوة دون مراعاة لحقوقهم الملكية