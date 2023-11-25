زحام خانق في بغداد ومواطنون يبدون سخطاً كبيراً.. ما علاقة وزارة الإعمار؟ (فيديو)

وبحسب مراسل السومرية، طريق مطار المثنى باتجاه ساحة عدن شهد زخماً فظيعاً، حتى وصل الزحام فيه إلى منطقة العلاوي؛ نتيجة قطع طريق "السكة" القريبة من ساحة عدن.وأضاف مراسلنا، أن هناك حالة امتعاض وغضب شديدين من قبل أصحاب السيارات الذين تفاجئوا بطول الازدحام، وعدم وجود تنبيه لهذا القطع أو حتى عمل طريق بديل. كما حملوا وزارة الإعمار والإسكان ومديرية المرور العامة مسؤولية ما حصل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، نصب الروافد الكونكريتية لمجسرات مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء ضمن مشاريع فك الاختناقات (الحزمة الأولى).وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023، إطلاق مشروعين لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.ووفق بيان حكومي، فأن المشروع الأول يتضمن "إنشاء مجسّرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ، الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام موسى الكاظم بمسارين، والمجسر الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء يربط شوارع الربيع والنوّاب والإمام موسى الكاظم، مع تنفيذ منحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية".أمّا المشروع الثاني، فيتضمن "إنشاء مجسّرين لتطوير تقاطع (الدورة- السيدية) على طريق بغداد - الحلّة. المجسّر الأول يربط شارع المصافي مع الطريق العام المتجه الى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ مع تنفيذ المقتربات".