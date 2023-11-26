العراق على موعد مع عواصف رعدية.. إليك طقس الأسبوع الأخير من نوفمبر

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول بالنهار الى شمالية غربية خفيفة مسببة تصاعد غبار، اما درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".