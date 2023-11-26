أهالي بغداد يتفاجأون بتغير لون مياه دجلة.. السومرية تتقصى (صور)

ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهداً من ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة وتغير لونه صباح اليوم.

الى ذلك، قال مراسل السومرية، إن "تغير لون المياه؛ هو نتيجة فتح سدة سامراء إثر الموجة الفيضانية أمس الأول.

ويشهد العراق منذ سنوات انخفاضا كبيرا في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما أسفر عن جفاف بعض البحيرات والأنهر الفرعية، فيما تعزو وزارة الموارد المائية الأسباب إلى قطع إيران وتركيا الإمدادات المائية عن العراق.ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي"، فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي.وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.