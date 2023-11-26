شواني والعيداني يبحثان إنشاء مشروع بناء مجمعات عدلية في البصرة

وأكد شواني بحسب بيان لوزارة العدل ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيارته للبصرة الفيحاء جاءت لمناقشة انشاء مشاريع للدوائر العدلية منها بناء مجمعات عدلية، حيث أبدى المحافظ استعداده لبناء هذا المشروع في ثلاث مناطق وهي (القرنة، أبي الخصيب، والمدينة) وذلك من أجل إنشاء مدينة متكاملة في محافظة البصرة".وأوضح أنه "تم الاتفاق مع المحافظ على اكمال إنجاز تخصيص قطعة أرض لبناء مدينة اصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم والذي سوف يكون مطابقا للمواصفات عالية الجودة وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان".من جانبه ثمن العيداني، "الجهود المبذولة لمعالي ‏الوزير لتوفير متطلبات العمل بما يدعم المؤسسات ‏الحكومية ويعزز ثقة المواطن بدوائر الوزارة، مؤكدا دعم المحافظة لهذه الدوائر".