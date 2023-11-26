"ملايين تلقى على الأرض".. فيديو من أحد "ملاهي" بغداد يثير ضجة

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام أحد الأشخاص بإلقاء أموال طائلة على أحد المطربين المحليين وفق ما يعرف بمصطلحهم "الكيت"، ومن المرجح أن يكون المبلغ الذي القي على الأرض ملايين الدنانير.وفور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات بالضد من هذا التصرف، وتساءل البعض عن مصدر تلك الأموال التي القيت بكل برود على مطرب أثناء غنائه أغانٍ شعبية.متفاعلون آخرون مع مقطع الفيديو، أشاروا الى ان هذه الكميات من الأموال تلقى تحت الاقدام، في حين تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر، وفقا إحصائيات جديدة لوزارة التخطيط.وأجمع المتفاعلون مع الموضوع عبر مواقع التواصل، على ضرورة مراقبة هذه الأماكن من قبل الجهات المعنية وتتبع مصدر هذه الأموال التي ربما تكون مصادرها غير شرعية.يشار الى ان جهاز الامن الوطني أعلن، قبل أمس الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2023، اقتحم صالة للمقامرة والروليت داخل إحدى الدور السكنية في جانب الكرخ ب‍بغداد، وألقت القبض على 18 متهماً من المقامرين.يذكر أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح داراً أو محلاً للقمار بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.