التعليم تفتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية



السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2024/2023.





وأضاف البيان، أن "التقديم يستمر إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/12/2".





وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم يكون الى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الاثار) عبر بوابتها الإلكترونية ( www.dirasat-gate.org ).".وأضاف البيان، أن "التقديم يستمر إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/12/2".