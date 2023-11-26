محافظ واسط يخرج في توضيح بعد "فيديو المهوال"

وبينما كان المياحي يلقي كلمة خلال الاحتفاء، يوم أمس، هم شخص "مهوال" لإلقاء قصيدة، لكن سرعان ما قاطعه المحافظ، قائلاً: "عوفني على گدي رحمة لوالديك تره نتخبل".آثار هذا المقطع حفيظة الكثيرين، ولاقى صدى واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل كبيرة وساخطة.وبعد الضجة التي أثيرت، خرج محافظ واسط، اليوم الاحد، بمقطع فيديو يرافقه في الـ"مهوال" وهو يدعى "أركان أبو جنة".وقال المياحي، خلال المقطع المصور، "يوم أمس كنا باحتفاء.. والأخ أركان أبو جنة يشارك في كل محفل أكن متواجداً فيه"، موضحاً "سبب رفضي لإلقاء قصيدة مدحاً بالمحافظ أو المسؤولين لأنهم ما يستاهلون".وأضاف، "بعض الجهلة يحاولون يتصيدون بالماء العكر وقاموا بسبه".وأتم المياحي: "اعتذر منه اذا تعرض لكلام جارح من بعض ضعاف النفوس وموقفه موقف مشرف وسيبقى لساناً صادقاً وقدره ومكانته عاليين".