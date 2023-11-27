طقس العراق.. ارتفاع بالحرارة وأمطار في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً الى غائم جزئي وستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية يصاحبه انخفاض قليل بدرجات الحرارة، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وانخفاض الحرارة لعدة درجات في المنطقة الجنوبية".واوضحت، ان "طقس يوم الاربعاء، سيكون غائماً جزئياَ في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق بالمنطقة الشمالية، وستنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة، الى ان "طقس يوم الخميس، سيكون غائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".واضافت، ان "طقس يوم الجمعة المقبلة، سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بمعظم مناطق البلاد".