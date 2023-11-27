واسط تعلن تشغيل مشروع مجاري الصويرة

وقال مراسل السومرية في واسط، إن حفل الافتتاح والتشغيل الرسمي لمشروع مجاري الصويرة ومحطة المجاري الكبيرة حضره وزير البلديات ومحافظ واسط وعضو مجلس النواب يوسف الكلابي.وأضاف المراسل، أن المشروع تم تنفيذه من قبل إحدى الشركات الصينية المتخصصة، بعدما كان يعاني المشروع من التلكؤ.يشار الى ان محافظة واسط تعاني من ضعف البنى التحتية وقلة المشاريع الخدمية في مختلف أقضيتها، الا انها شهدت تحسنا ملحوظا على مستوى تقديم الخدمات خلال الفترة الأخيرة.