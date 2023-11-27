واسط تضع حجر الأساس لمجمع سكني في العزيزية

وقال مراسل السومرية في واسط، إن محافظ واسط وضع مع وزير الإعمار والإسكان حجر الأساس لبناء مجمع الرضوان السكني الاستثماري في قضاء العزيزية".وأضاف المراسل، أن المشروع السكني يعتبر نموذجيا ومتكامل الخدمات، ويتكون من 131 دارا سكنية كمرحلة أولى، بالاضافة الى مدارس وأسواق ومركز صحي ومراكز تجارية.وأعلنت محافظة واسط، اليوم الإثنين، التشغيل الرسمي لمشروع مجاري قضاء الصويرة في إطار المشاريع المنجزة لهذا العام في محافظة واسط.يشار الى ان محافظة واسط تعاني من ضعف البنى التحتية وقلة المشاريع الخدمية في مختلف أقضيتها، الا انها شهدت تحسنا ملحوظا على مستوى تقديم الخدمات خلال الفترة الأخيرة.