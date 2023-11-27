العراق يوجه دعوة لمواطنيه في تركيا: سلموا المقتنيات الأثرية والثقافية

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار خطة الحكومة العراقيَة، وانطلاقاً من المسؤوليَة التي تضطلع بها وزارة الخارجية، في صون وحماية المقتنيات الأثريَة والثقافيَة، نهيب المواطنين العراقـيين المقيمين في الجمهوريَة التركيَة بتسليم المُقتنيات الأثريَة والثقافيَة العراقيَّة (الأصليَّة) إلى السفارة العراقيَة في أنقرة، أو القنصليّات العامّة في إسطنبول وغاري عنتاب (إنَّ وُجِدَت لديهم)".وأضافت: "ضرورة عودة هذه المقتنيات إلى بلدها الأم، وعرضها بالمتاحف العراقيَّة المُخصَّصة لها، بوصفها مُلكاً للعراق خاصّة، وللعالم عامة".وأشار البيان الى، أن "عملية تسليم القطع الأثريَّة من قبلكم تدُل على وعيكم، وثقافتكم العالية، وتُؤكَد على ثقتكم بالعراق للحفاظ على هذه القطع من النهب والتهريب".