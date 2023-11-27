الاعدام لـ4 إرهابيين بجريمة تصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابيين قدموا دعماً لوجستياً لعصابات داعش الارهابية بهدف استهداف القوات الأمنية".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية/ ١و٣و٤و٥ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".