بغداد.. المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهما (٦٥٠) غرام من مادة رانتج الكنابس (الحشيشة) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة ٢٧/ أولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".