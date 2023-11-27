محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء

وذكرت المحافظة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إدارة المحافظة عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 28/11/2023 بمناسبة ذكرى إستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، جاء ذلك بناءً على طلب مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية لتوافد الزائرين إلى مدينة النجف الاشرف".وأضافت، أن "العطلة تستثنى منها الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وهيأة إعمار النجف، ومكتب المحافظ".