مصرع ثلاثة عمال إثر سقوط مصعد في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة شبان لقوا مصرعهم، إثر سقوط مصعد كهربائي في أحد المباني في مجمع العبسلي بمدينة الكاظمية".وأضاف، أن "الشبان الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً، وهم من سكان مجتمع خناصور وناحية سنوني في قضاء سنجار".يذكر أن وزارة التخطيط العراقية، كانت أعلنت العام الماضي 2022، فقدان أكثر من 72 عاملاً حياتهم، وإصابة أكثر من 4 آلاف، و404 عاملاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، خلال أدائهم لعملهم.