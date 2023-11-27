توجيه حكومي بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اليوم اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة، كما وجه بتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضارّ للانبعاثات الكاربونية".وأوعز لوزارة البيئة "بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون، مؤكداً على وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية".