بعد النجف.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال المحافظ محمد هادي الغزي، في بيان ورد لـ السومرية، انه "بمناسبة احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء البتول "ع " والذي يصادف ايضاً ذكرى استشهاد مجزرة جسر الزيتون والذي استشهد فيها كوكبه من شباب ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 28 تشرين الثاني باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والصحية ودوائر المهندس المقيم للمشاريع الخدمية".وأشار الى ان " القرار من اجل فسح المجال لأبناء المحافظة لأحياء ذكرى هاتين المناسبتين".وفي وقت سابق، أعلنت محافظة النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وجاء ذلك بناءً على طلب مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية لتوافد الزائرين إلى مدينة النجف الاشرف".