الديوانية تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تيمناً بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الثالث عشر من جمادي الأولى ١٤٤٥هـ".وأشار البيان الى انه "باستثناء الدوائر الخدمية والدوائر الصحية والمصارف".وفي وقت سابق أعلنت محافظتي النجف وذي قار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.