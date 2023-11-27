التربية تصدر تعليمات جديدة بشأن القيد العام للتلاميذ والطلبة (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز، عليها، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات منحت عددا من الصلاحيات الخاصة في معالجة فقدان او احتراق صفحات القيد العام للتلاميذ والطلبة الى المديريات العامة للتربية في عموم العراق من أجل تبسيط الإجراءات وتقليل الحلقات الإدارية".الوثيقة ادناه: