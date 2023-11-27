محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر ديوان محافظة المثنى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحافظ أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".من جانبه قال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب السياق السنوي غداً عطلة رسمية في ذكرى استشهاد الصدِيقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، لإتاحة الفرصة أمام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة".مشيرا الى ان "العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية والمصارف".وفي وقت سابق أعلنت المحافظات، (النجف وذي قار) تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، فيما نوه ديوان محافظ الديوانية بعد نشر محافظه ميثم عبد الاله على فيسبوك قرار التعطيل، انه لا توجد عطلة غدا.