بالصور.. مرقد الإمامين العسكريين بذكرى استشهاد الزهراء

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمرقد الإمامين العسكريين (عليمها السلام) في مدينة سامراء قبل يوم من ذكرى استشهاد الزهراء (عليها السلام) والذي يوافق يوم غد الثلاثاء.

وقالت العتبة العسكرية في بيان، إنه "تم نشر معالم الحزن والسواد في بيت صاحب العزاء الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) بمناسبة ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).



وأعلنت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بهذه المناسبة.