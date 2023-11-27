المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء

أعلنت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وقررت محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، بناءً على طلب مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية لتوافد الزائرين إلى المدينة، بحسب بيان للمحافظة.

كما أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الزهراء (ع) وذكرى مجزرة جسر الزيتون.

وأعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

كذلك قررت محافظة واسط أن يوم الثلاثاء، عطلة رسمية في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام) لإتاحة الفرصة أمام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة.