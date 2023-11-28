تزامنا مع انتهاء السنة.. مصرف حكومي يوجه دعوة لفروعه

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز "لقرب انتهاء السنة المالية والائتمانية الحالية ولغرض المباشرة بأعداد الموازنات النهائية وجه مصرف الرشيد كافة فروعه ايقاف استلام وترويج المعاملات لكافة الانشطة الائتمانية ولكافة القطاعات واعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠ على ان يتم ايقاف المنح لكافة القطاعات الائتمانية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٢/١٠ ".وأشار البيان الى ان "المصرف سيتم استئناف الترويج ومنح الائتمان مطلع العام القادم".