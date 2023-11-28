الإعدام بحق تاجر مخدرات في ميسان

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ضبط بحوزة التاجر أكثر من (19) كيلو من المواد المخدرة، لافتاً الى انه "قام بإدخال المواد المخدرة من خارج العراق ليتم بيعها داخل البلاد".وأضاف ان "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".