وزير العدل يوعز بإقامة دورات تأهيلية للحراس بسجن العمارة المركزي

وذكر بيان لوزارة العدل ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني، اجرى زيارة ميدانية الى سجن العمارة المركزي، للوقوف بصورة مباشرة على سير الخدمات واوضاع النزلاء ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية".واضاف، ان "الشواني، عقد فور وصوله الى سجن العمارة، اجتماعا موسعا مع مدير السجن والقيادات الامنية المسؤولة عن حماية سجن العمارة المركزي".ووجه شواني "بتوفير جميع المستلزمات لتطوير واقع الدوائر الاصلاحية"، مشددا على "تأهيل النزلاء ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وتوفير المستلزمات الطبية والوقاية من الامراض الانتقالية".واوعز الى "ادارة السجن بإقامه دورات تأهيلية للحراس الاصلاحيين والمنتسبين في الاقسام الاصلاحية".