التربية تصدر توجيهاً خاصاً لمديرياتها وإدارات المدارس

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا للمواقف العراقية الداعمة وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء وجه وزير التربية المديريات العامة للتربية والادارات المدرسية في عموم العراق الى الاحتفاء يوم غد الأربعاء الموافق (٢٩) تشرين الثاني بإقامة الانشطة والفعاليات الثقافية التي تُظهر مساندتنا لتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق إقامة دولته على كامل ترابه الوطني".واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أو حواليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/40B في ديسمبر/كانون الأول 1977، وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين.تشكل مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة أمام الفلسطينيين للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.