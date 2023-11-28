القضاء يكشف عن آلية جديدة لتدوين اقوال الشهود والمشتكين

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشرت رئاسة محكمة استئناف نينوى بتدوين اقوال الشهود والمشتكين عن طريق برامج الفيديو كونفرس واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة يصعب تهكيرها".وأضاف، ان "محكمة استئناف نينوى عقدت اليوم جلسة إلكترونية مع المحكمة الجنائية المركزية لمقاطعة لشبونة في البرتغال لتدوين اقوال شهود الدفاع لمتهمين يجري محاكمتهم في محكمة لشبونة كونهم متورطين بالعمل مع المجاميع الإرهابية في محافظة نينوى" مبينا ان "المتهمين هربوا إلى دولة البرتغال بعد عمليات التحرير بصفة لاجئين".وأشار الى ان "ذلك يأتي تنفيذاً لمقررات مجلس القضاء الاعلى التي اتخذها في وقت سابق من العام الحالي باعتماد شهادة الشهود عن بعد وعبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في محاكم استئناف نينوى وبابل وذي قار والبصرة بهدف تسريع انجازا المحاكمات و القضايا".