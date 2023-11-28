ضبط 4 مختبرات وهمية " غير مجازة" في بغداد

وذكر مدير القسم في الدائرة حسام الدين احمد، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكن فريق وزاري من دائرة التفتيش / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة من ضبط (٤) مختبرات وهمية (غير المجازة) في منطقة الطوبجي ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد خلال حملة تفتيشية مسائية نفذت لمتابعة المختبرات الاهلية وتمت احالتها الى الجهات الامنية في وزارة الداخلية".وبين، ان "الفريق الزائر نفذ زيارات شملت العديد من المختبرات الاهلية في المنطقة المذكورة تابع خلالها اجازات ممارسة المهنة وصلاحية المواد المختبرية وتواجد اصحاب الاختصاص والالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوزارية".