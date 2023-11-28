البصرة.. اعتقال أربعة متاجرين بالمخدرات بينهم أجنبي

أعلنت مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة، الثلاثاء، عن اعتقال أربعة متاجرين بالمخدرات بينهم أجنبي.

وقال مدير اعلام المديرية في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القاء القبض على 4 من المتهمين بالمتاجرة بالمخدرات بينهم أجنبي الجنسية".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تمت في منطقة القبلة وسط البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.