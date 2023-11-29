التعليم تناقش مشروع إنشاء الجامعة العراقية القطرية في بغداد

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العبودي شارك في افتتاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (WISE) الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة للمدة 28-29 نوفمبر 2023"، مبينة أن "النسخة الحادية عشرة من القمة تركز على آفاق الإبداع وتعزيز الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يمثل تغيرا مهما في مجالات التعليم بشكل عام ويستدعي مراجعة شاملة بشأن آليات ومستقبل التعليم".وأضافت، أن "القمة تشهد مشاركة أكثر من مئة وخمسين متحدثا دوليا موزعين على عشرين جلسة لمناقشة الأفكار والطروحات التي من شأنها إعادة تشكيل أفق التعليم على وفق محاور محو الأمية الحاسوبية وأهمية توفير التعلم للجميع والأساليب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإمكانات الإبداعية في البيئة التعليمية".وعلى هامش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (WISE)، التقى وزير التعليم العالي، بوزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وجرى خلال اللقاء "مناقشة مشروع إنشاء الجامعة العراقية القطرية في بغداد ومسارات التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية كافة ولاسيما تبادل الخبرات والمنح الدراسية بين جامعات البلدين".