لأسباب سياسية.. التربية تؤجل إعلان نتائج تعيينات 50 ألف درجة وظيفية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة أجَّلت البتَّ أو إعلان نتائج الدرجات الوظيفية الخاصة بالمحاضرين بصفة عقد 50 ألف عقد، والتي قدم عليها ما يقارب المليون وخمسين ألف طلب ألكتروني إلى ما بعد الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات لعام 2023 من أجل إبعاد عملية التعيين عن السياسة وعدم استغلالها من قبل المرشحين، إلى جانب إيقاف عملية التكليف والتنسيب والنقل للهيئات التربوية من مدرسة لأخرى، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن الوزارة وجهت تعليمات خاصة بهذا الصدد من أجل تحصين العملية التربوية من الصراعات السياسية والتنافس الانتخابي وعدم استغلال المتقدمين بشتى الطرق من قبل المرشحين للحصول على الأصوات الانتخابية.وأردف أن عملية التقديم سارت بشكل طبيعي وبطريقة حديثة ولم تشهد أي خرق، وهناك لجان شكلت بهذا الصدد لأغراض عمليات الفرز والتدقيق لأخذ كلٍّ منهم استحقاقه في التعيين والتي تُسهم في سد الشواغر بالمدارس بالاختصاصات العلمية والإنسانية بحسب الحاجة.