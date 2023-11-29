تحديد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي للدور الثالث

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأسبوع المُقبل سيكون موعداً لإعلان نتائج الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافّة، مع خالص أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية، إكمال تصحيح الأوراق وتقييم الإجابات بالكامل وتستعد الآن لنشر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث لجميع الأقسام سواء الأدبي أو الاحيائي أو التطبيقي وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الامتحانات.ويعد هذا الإعلان نقطة تحول مهمة للطلاب الذين يتطلعون لمعرفة نتائجهم التعليمية وتعكس تلك النتائج الجهد والتحصيل الدراسي للعام الدراسي بأكمله.