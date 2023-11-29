الأنواء الجوية: طقس صحو وارتفاع بالحرارة حتى الأحد المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة سترتفع قليلا عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الشمالية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في الأقسام الجنوبية والشمالية من البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم السبت سيكون صحوا في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحو، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".